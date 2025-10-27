Robaron valiosos instrumentos al músico Nicolás Digorado

El músico comodorense Nicolás Digorado fue víctima de un robo durante la noche del domingo, cuando delincuentes rompieron los vidrios de su automóvil y sustrajeron dos trombones, uno de ellos guardado en un estuche de cuero marca El Cuero de la Música.
A través de una publicación en sus redes sociales, Digorado se mostró profundamente afectado por lo ocurrido y expresó que los instrumentos robados representan “una vida entera de trabajo”, destacando la dificultad de volver a adquirirlos en el contexto económico actual.
El músico pidió la colaboración de la comunidad para intentar recuperar sus pertenencias. Quienes puedan aportar información, deben comunicarse al 297-4927056.