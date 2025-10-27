Robaron valiosos instrumentos al músico Nicolás Digorado

Le rompieron los vidrios del auto y se llevaron dos trombones y un estuche. El artista pidió la colaboración de la comunidad para recuperarlos.

El músico comodorense Nicolás Digorado fue víctima de un robo durante la noche del domingo, cuando delincuentes rompieron los vidrios de su automóvil y sustrajeron dos trombones, uno de ellos guardado en un estuche de cuero marca El Cuero de la Música.

A través de una publicación en sus redes sociales, Digorado se mostró profundamente afectado por lo ocurrido y expresó que los instrumentos robados representan “una vida entera de trabajo”, destacando la dificultad de volver a adquirirlos en el contexto económico actual.

El músico pidió la colaboración de la comunidad para intentar recuperar sus pertenencias. Quienes puedan aportar información, deben comunicarse al 297-4927056.