El accidente ocurrió este jueves a la mañana e involucró a un vehículo Wolkwagen Suran Cross donde viajaban las víctimas del vuelco.

Vuelco en Km 8: murió una joven y su pareja está grave

En un espectacular vuelco sobre Ruta 1, una joven de 27 años perdió la vida y dejó en grave estado a su pareja, otro joven de 28 años.

Según pudo confirmar el comisario Hugo Morales, el accidente ocurrió cerca de las 05:20 de la mañana de este jueves sobre Ruta 1 en Km 8. Morales relató que el vehículo se despistó sobre la curva cercana a la base de la exGuilford.

Producto de las graves heridas, una joven de 27 años perdió la vida y su pareja se encuentra por estas horas siendo intervenido de urgencia en el hospital.

Los dos jóvenes viajaban en un Wolkwagen Suran Cross que quedó a un costado de la banquina totalmente destruido. La Policía trata de investigar a través de cámaras de seguridad si hubo una tercera persona involucrada en el accidente.