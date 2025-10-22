Un conductor de 39 años perdió el control de su vehículo y volcó sobre la banquina de la Ruta 39 este miércoles por la mañana. No fue necesario su traslado al hospital.

Un conductor volcó su Duster en el ingreso al barrio Padre Corti

Personal policial de la Comisaría de Distrito Próspero Palazzo intervino este miércoles a las 7:10 horas ante un siniestro vial ocurrido sobre la Ruta 39, en el ingreso al barrio Padre Corti.

Al llegar al lugar, los efectivos constataron que un vehículo Renault Duster se encontraba volcado completamente sobre la banquina, presentando daños en el tren delantero y en la carrocería.

El conductor, identificado como V.G.E., de 39 años, manifestó que se desplazaba de oeste a este cuando, por motivos que aún se investigan, perdió el control del rodado, provocando el vuelco.

En el sitio se realizó el correspondiente test de alcoholemia, que arrojó resultado negativo. El hombre presentó toda la documentación vehicular en regla.

Una ambulancia del servicio de emergencias, a cargo del doctor Frukinger, asistió al conductor en el lugar, quien no presentó lesiones de consideración ni requirió traslado al nosocomio local.