Fue atropellada por una camioneta enfrente de la Terminal

La víctima fue trasladada al Hospital Regional y el tránsito permaneció restringido durante el operativo policial.

Pasadas las 18:00 de este lunes, una mujer fue atropellada por una camioneta Toyota Hilux en el cruce de las calles Brown y 25 de Mayo, a pocos metros de la terminal de ómnibus.

De acuerdo con el relato de testigos, el vehículo circulaba por calle Ameghino y, al ingresar a Brown, impactó de manera violenta a la peatona que intentaba cruzar la calzada. El golpe la arrojó al pavimento, dejándola tendida y en estado de shock.

El hecho motivó un rápido despliegue de personal policial y de emergencia. En el lugar trabajaron agentes de la Seccional Primera, efectivos de la Policía Científica y personal de Tránsito municipal, quienes realizaron peritajes y delimitaron el área del siniestro.

Minutos más tarde, una ambulancia del servicio de emergencias 107 llegó al sitio y trasladó a la mujer al Hospital Regional, donde ingresó al sector de rayos X para descartar posibles lesiones internas.

Durante el operativo, el tránsito en el sector se mantuvo parcialmente restringido mientras se desarrollaban las tareas de seguridad y atención a la víctima. Testigos destacaron la rápida intervención de las fuerzas y del personal sanitario.