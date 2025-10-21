Motociclista herido tras choque en Mosconi

Fue en Avenida del Libertador y General Villegas. El conductor de una motocicleta debió ser trasladado al Hospital Regional.

Un accidente de tránsito se registró este martes, alrededor de las 13:45, en la esquina de Avenida del Libertador y General Villegas, en el barrio General Mosconi.

El hecho involucró a un automóvil Fiat Mobi, conducido por una mujer identificada como C.N.P.H., y una motocicleta Yamaha 250, guiada por P.H.C..

Según informaron fuentes policiales, el motociclista fue asistido en el lugar por personal del servicio de emergencias 107, a cargo del doctor José Montivero, quien diagnosticó lesiones leves y dispuso su traslado al Hospital Regional para estudios de rutina.

La conductora del vehículo no presentó lesiones y contaba con toda la documentación en regla. El test de alcoholemia realizado arrojó resultado negativo (0,0 g/l).

En el lugar intervino personal de la Policía Científica, mientras que ambos vehículos fueron secuestrados de manera preventiva hasta confirmar el estado de salud del motociclista.

El funcionario fiscal de turno, Franco Tavano, dispuso el secuestro preventivo de los rodados y la realización de entrevistas a las partes involucradas.