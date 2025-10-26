Perdió el control y volcó en el Cordón Forestal

Fue este domingo en las calles Código 3111 y Vicente Barbieri. Una mujer perdió el control de su vehículo, pero tanto ella como sus acompañantes resultaron ilesos.

Este domingo alrededor de las 14:30 horas, personal policial de la Seccional Sexta intervino ante un accidente de tránsito ocurrido en el barrio Cordón Forestal, en el cruce de las calles Código 3111 y Vicente Barbieri.

El siniestro involucró a un vehículo marca Chevrolet modelo Corsa. Según informaron fuentes policiales, en el lugar se solicitó la presencia de una ambulancia para asistir a la conductora y a sus acompañantes, quienes fueron revisados por personal médico y no presentaron lesiones ni dolencias que requirieran traslado al hospital.

Asimismo, se informó que el test de alcoholemia realizado a la conductora arrojó resultado negativo, con 0,00 gramos de alcohol por litro de sangre. En el lugar también trabajaron efectivos de Tránsito, Criminalística y Defensa Civil para realizar las actuaciones correspondientes.