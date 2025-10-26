Se conocen los resultados en cinco mesas: Luque al frente

En el bunker del exintendente hay un festejo moderado; expectativa en Despierta Chubut y en LLA ya avisaron que no hablarán.

De acuerdo a un sondeo realizado por Del Mar, hay gestos inocultables en los distintos bunkers comodorenses de las principales fuerzas políticas que compitieron este domingo en Chubut.

La cronista acreditada en el bunker de Unidos Podemos deslizó un optimismo moderado que daba lugar a cierto tipo de festejo. Tal vez se relacione ello con los datos de las primeras cinco mesas cuyos números se conocieron, donde Juan Pablo Luque obtuvo 336 votos; Maira Frías 272 y Ana Clara Romero, 246. Son los principales candidatos y hay lugar solo para dos en la Cámara de Diputados.

En el bunker de Despierta Chubut no se registran signos de alivio o resignación, en tanto en el de La Libertad Avanza ya avisaron –siempre según Del Mar- que no hablará nadie hasta que lo haga el presidente Javier Milei. Sin embargo, dejaron traslucir que allí sienten “tranquilidad”.