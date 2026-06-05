Lo mordió un pitbull en la vereda y recibirá una millonaria indemnización

El caso ocurrió en Lago Puelo y derivó en una reparación económica para el damnificado.

Un vecino de Lago Puelo recibió una indemnización de 5 millones de pesos luego de haber sido atacado por un perro de raza pitbull que salió desde el interior de un comercio y lo mordió mientras caminaba por la vereda. El acuerdo fue homologado durante una audiencia de conciliación realizada en el Juzgado de Paz de la localidad.

De acuerdo con la información difundida por el Ministerio Público Fiscal, el episodio ocurrió al mediodía cuando el animal accedió a la vía pública sin ningún tipo de contención. La investigación determinó que el establecimiento carecía de medidas de seguridad adecuadas, como rejas, puertas de resguardo o señalización preventiva, lo que permitió la salida del can y el posterior ataque.

Como consecuencia de las lesiones sufridas, se inició una intervención judicial que concluyó con una salida alternativa al proceso. En ese marco, la persona responsable del perro acordó el pago de una compensación económica destinada a reparar los daños ocasionados a la víctima.

Desde la fiscalía destacaron que este tipo de actuaciones buscan brindar respuestas concretas a quienes resultan afectados por ataques de animales y, al mismo tiempo, promover una mayor responsabilidad por parte de los propietarios. También remarcaron que en casos de mayor gravedad pueden impulsarse actuaciones por lesiones culposas.

Las autoridades señalaron que la tenencia responsable de mascotas implica adoptar medidas de prevención efectivas para evitar riesgos a terceros, especialmente cuando se trata de animales con características que requieren controles específicos.