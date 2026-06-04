Chubut articula acciones con privados para generar empleo

El gobernador encabezó una jornada de trabajo junto a la Federación Empresaria del Chubut. Acordaron avanzar en una agenda común entre el sector público y privado para impulsar inversiones, fortalecer la competitividad y generar empleo.

En el marco de la agenda conjunta que la provincia impulsa junto al sector privado para fortalecer la competitividad, promover nuevas inversiones, generar empleo privado y consolidar el desarrollo productivo, el gobernador Ignacio “Nacho” Torres encabezó la jornada “Competitividad, Inversión y Desarrollo Productivo para Chubut”, un encuentro institucional de trabajo entre el Gobierno provincial y la Federación Empresaria del Chubut (FECh).

La actividad se desarrolló en la Sala de Situación de la Casa de Gobierno y posteriormente en el Salón de los Constituyentes, con la participación del vicegobernador Gustavo Menna; el ministro de Gobierno, Victoriano Parodi; el ministro de Economía, Gustavo Paz; el secretario de Coordinación de Gabinete, Andrés Arbeletche; el ministro de Producción, Juan Manuel Pavón; el presidente del Banco del Chubut, Paulino Caballero; legisladores provinciales; representantes de la Federación Empresaria del Chubut; de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME); de las cámaras de comercio de Trelew, Rawson, Puerto Madryn, Comodoro Rivadavia, Sarmiento, Rada Tilly, Paso de Indios y de la Meseta chubutense; además de representantes del sector hotelero y gastronómico.

MEDIDAS COYUNTURALES

Torres sostuvo: “hoy hay variables macroeconómicas que han mejorado, mientras que otras todavía generan destrucción de empleo y enfrían la economía a un nivel donde el empleado de comercio, el comerciante, el taxista, el trabajador estatal y muchos otros sectores sienten que cada vez es más difícil llegar a fin de mes”.

Y advirtió: “frente a eso hay que tomar medidas coyunturales, sin perder de vista lo estratégico a mediano y largo plazo, que es fomentar el desarrollo, dar todas las discusiones necesarias y hacerlo siempre de cara a la ciudadanía”.

“En épocas de bonanza, cuando el precio del barril superaba los 120 dólares, no se pensó en el día después. Por eso hoy estamos haciendo un enorme esfuerzo para administrar con responsabilidad los recursos que son producto del trabajo de todos los chubutenses, debatiendo con seriedad y aprendiendo de los errores del pasado”, expresó el mandatario.

CRECIMIENTO PRIVADO

En materia económica, el titular del Ejecutivo destacó: “logramos un acuerdo de compensación de deuda que nos permitió reducir a cero el Fondo Fiduciario para las Provincias”.

Y planteó: “cualquier provincia donde el sector privado no crezca está condenada al estancamiento. Por eso, para que haya más empleo y más inversión, hay que sacar el pie de encima a la producción, que es lo que venimos haciendo desde el inicio de esta gestión”.

En el mismo sentido, Torres recordó: “cuando impulsamos la Ley de Promoción a las Inversiones Turísticas, que establece importantes beneficios fiscales para quienes decidan invertir en hoteles, complejos de cabañas y otros emprendimientos turísticos, asumimos un riesgo y un costo fiscal importante porque entendimos que era necesario apostar al crecimiento”.

“Hoy tenemos 16 proyectos en marcha, entre ellos el primer hotel cinco estrellas de la historia de la provincia, y ciudades como Trelew, Puerto Madryn, Rawson y todos los municipios que decidieron adherir a la normativa ya están viendo nuevas inversiones”, señaló el gobernador.

Agregó que la misma lógica "aplicamos con las exenciones para la construcción residencial, porque no se trata solamente de beneficiar a un sector determinado, sino de generar un shock de inversión que movilice la economía, genere empleo y fortalezca también la actividad comercial”.

INVERSIONES

En otro tramo de su exposición, Torres destacó: “Chubut fue la primera provincia en transparentar el peso real de los impuestos para los consumidores”.

Y remarcó: “hoy cualquier ciudadano puede identificar claramente qué parte del precio que paga corresponde a impuestos nacionales, provinciales y municipales”.

Asimismo, señaló: “la provincia tiene una particularidad fiscal única en la Argentina, ya que los Ingresos Brutos son percibidos por los municipios, generando asimetrías que era necesario corregir. Por eso impulsamos un Pacto Fiscal con los municipios para avanzar hacia una reducción progresiva y una mayor previsibilidad”.

“Eso también implica un cambio cultural muy importante, porque todos estos proyectos se construyen en conjunto, con responsabilidad y pensando en el largo plazo”, indicó.

Finalmente, el mandatario provincial sostuvo: "tenemos que hacer que el sector privado crezca para que el Estado pueda brindar mejores servicios y prestaciones. Ese es el camino para consolidar una provincia eficiente, confiable y con reglas claras, donde nunca más volvamos a ser el ejemplo de todo lo que estaba mal”.

Y concluyó: “hoy Chubut recuperó confianza y es una provincia más eficiente para quien quiera venir a invertir”.