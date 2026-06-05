Aprueban proyecto para restringir el uso de los celulares en las escuelas

La ley sancionada este jueves limita para docentes y alumnos el uso de teléfonos en las aulas.

La legislatura del Chubut en la sesión de este jueves aprobó por amplia mayoría la ley que restringe el uso de celulares en las aulas en escuelas públicas y privadas en los niveles Inicial, Primario y Secundario.

La medida comprende tanto a los alumnos como a los docentes. En el caso del nivel Secundario establece que solo podrán ser utilizados con fines pedagógicos y se requerirá una planificación previa del docente. Además contempla excepciones para aquellos alumnos que por razones de salud o de aprendizaje requieran usar el teléfono.

La iniciativa del presidente del bloque Arriba Chubut, Juan Pais, fue aprobada con los votos de Despierta Chubut, Chubut Unido, Familia Chubutense, Pich y Primero Chubut-CET, además del mencionado bloque. El diputado del Frente de Izquierda, Juan Aquino, fue el único que votó en contra del proyecto.

Al presentarlo desde la banca, Pais expuso que hay evidencia empírica que sustenta que el uso de celular en las aulas no solo perjudica el aprendizaje, sino que también atenta contra la salud de los niños y adolescentes.

“El uso de estos dispositivos móviles por parte de los niños en las aulas atenta contra el aprendizaje, contra la atención y contra el desarrollo cognitivo; los cerebros de los chicos que cursan en las escuelas primarias y secundarias están en formación, están en pleno desarrollo”, indicó.

“La Sociedad Argentina de Pediatría -añadió- se ha manifestado y ha dicho que el uso excesivo de teléfonos móviles genera alteraciones de sueños, problemas visuales, obesidad, ansiedad y depresión. Lo mismo fue ratificado por el CONICET”.

“En definitiva ya no se trata solo del desarrollo cognitivo y del aprendizaje en las escuelas, sino de fijar una política activa de prevención, porque si garantizamos un uso limitado de los dispositivos en los establecimientos educativos vamos a retrasar o a disminuir al menos todos estos perjuicios que ya son evidentes, que ya se estudian y que, en definitiva, implican un deterioro de la salud de nuestra sociedad y un mayor gasto en inversión en políticas de salud”, consideró.

Añadió que “lamentablemente en el año 2022 salimos primeros como país en el ranking equivocado. Argentina tenía el mayor de distracción en uso de dispositivos móviles; y eso trae aparejado también entre otras cosas que el 74% de los evaluados no superara niveles de conocimientos básicos de matemáticas”.

“Este proyecto de ley le devuelve al docente la autoridad porque no se trata de una limitación estricta ni definitiva, sino que es el docente quien puede disponer cuando se utilizan estos dispositivos exclusivamente con fines pedagógicos”, sostuvo.

Por último, señaló que la restricción de los celulares se inscribe dentro de una tendencia que ya vienen aplicando la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ocho provincias argentinas y países como Dinamarca, Noruega, Francia y Países Bajos.

Por su parte, el diputado Leonardo Bowman (Despierta Chubut) esperó que “esta norma sirva para el llamado de atención de los padres de estos chicos dado que en la escuela permanecen cierto tiempo y luego tienen una innumerable cantidad de horas durante su permanencia en el hogar que también merece, por parte de la institución familiar, el mismo control y la misma responsabilidad”, sostuvo.

Mariela Tamame (Chubut Unido), al fundamentar su posición, esgrimió que “si nosotros desde pequeños les damos a los chicos la posibilidad de tener un celular y están esperando inmediatamente una respuesta, un like, un me gusta, una contestación, es un elemento distractor para que después no puedan encarar otro tipo de actividad que tenga que ver con resoluciones más complejas”.

A su turno, Andrea Toro (Pich), reforzando esta postura, puso de relieve que “en el año 2024, el Observatorio Argentinos por la Educación informó que el 37,6% de los estudiantes de nuestro país nunca desactiva las notificaciones de sus dispositivos durante la clase. Y uno de cada tres chicos en el aula tiene un celular activo, recibiendo estímulos permanentemente”.

Para finalizar, Emanuel Coliñir (Arriba Chubut) recalcó que es necesario regular el uso de celulares en las aulas para resguardar la labor de los docentes. “Teníamos que darles una herramienta legislativa a los docentes, al sistema educativo en general, para que pueda hacer algo respecto de la utilización de la telefonía móvil”, concluyó.