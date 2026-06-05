Fin de semana con frío, aunque sin lluvia en Comodoro Rivadavia

El pronóstico anticipa temperaturas máximas de entre 10 y 13 grados para los próximos tres días. No se esperan precipitaciones significativas y el viento tendrá intensidad moderada.

El pronóstico meteorológico para Comodoro Rivadavia y alrededores prevé un fin de semana con condiciones estables, temperaturas bajas y escasas probabilidades de precipitaciones.

Para este viernes 5, se espera una temperatura mínima de 3°C y una máxima de 11°C. La probabilidad de lluvia será prácticamente nula durante toda la jornada, mientras que los vientos soplarán entre 23 y 31 km/h. Además, se registrarán ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h.

El sábado 6 se presentará con un leve ascenso de la temperatura. La mínima será de 7°C y la máxima llegará a 13°C. Las probabilidades de precipitación continuarán siendo muy bajas, entre 0% y 10%, y los vientos oscilarán entre 13 y 22 km/h, sin ráfagas significativas previstas.

En tanto, el domingo 7 se prevé un descenso de la temperatura máxima, que alcanzará los 10°C, mientras que la mínima será de 6°C. Durante la mañana existe una probabilidad de precipitaciones de entre 10% y 40%, aunque hacia la tarde y la noche las condiciones tenderán a mejorar. Los vientos se mantendrán entre 13 y 22 km/h.

De esta manera, Comodoro Rivadavia atravesará un fin de semana típicamente invernal, con jornadas frías, viento moderado y escasas chances de lluvia.