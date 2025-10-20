El accidente ocurrió este lunes por la mañana en Avenida 10 de Noviembre y Ricardo Torá. La mujer al volante no sufrió lesiones, pero dio positivo en el test de alcoholemia y su vehículo fue secuestrado.

La mujer que volcó tenía 2.68 g/l de alcohol en sangre

El hecho ocurrió en Avenida 10 de Noviembre y Ricardo Torá, barrio Moure, donde una camioneta Renault Duster terminó volcada.

Al arribar al lugar, efectivos de la Comisaría Seccional Sexta constataron que la conductora no presentaba lesiones visibles. Sin embargo, notaron que mostraba signos de haber consumido alcohol, por lo que solicitaron la intervención del área de Tránsito Municipal.

Personal municipal, entonces, realizó el test de alcoholemia, que arrojó un resultado positivo de 2.68 gramos por litro de alcohol en sangre, más de cinco veces el límite permitido. Ante esta infracción, se labró el acta correspondiente y se secuestró el vehículo.

La intervención estuvo a cargo de la Comisaría Sexta junto con inspectores de Tránsito Municipal.