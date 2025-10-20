Dónde voto: cómo consultar el padrón electoral

La ciudadanía ya puede consultar el lugar y la mesa de votación para las elecciones del 26 de octubre 2025.

El padrón electoral definitivo en el que los ciudadanos habilitados para votar en las elecciones nacionales legislativas 2025 de octubre consulten el lugar y la mesa a la que deben concurrir para los próximos comicios ya está disponible online, según informó la Cámara Nacional Electoral (CNE).

Para consultar el padrón, los electores tienen que ingresar su número de documento, género, distrito donde vota, y un código verificador. Con esos datos cargados, el usuario debe hacer clic en el botón Consultar y, de esa manera, así conocerá el lugar y mesa de votación.

Por otra parte, el CNE indicó que habilitó también un "chatbot" en WhatsApp, “Vot-A”, para "resolver las dudas en torno al proceso electoral de este año". El número de esta herramienta es el +54 911 2455-4444.

En ese sentido, precisaron que Vot-A "responderá respecto al lugar de votación, información electoral, Boleta Única de Papel (BUP), las autoridades de mesa, el voto en el exterior y la justificación de la no emisión del voto, entre otras cosas".

Elecciones nacionales 2025: el debút de la BUP

La próxima elección es el 26 domingo de octubre y definirá la integración del Congreso para los dos últimos años de mandato de Javier Milei.

En estos comicios, que se realizarán en todo el país, debutará la Boleta Única de Papel (BUP). Es decir, cuando los ciudadanos ingresen al cuarto oscuro se encontrarán con un cambio relevante: no habrá boletas de cada partido, sino una sola y extensa tira de papel que reunirá a todos los partidos y categorías.

El Gobierno sostiene que el cambio busca simplificar el proceso, garantizar mayor transparencia y evitar prácticas frecuentes como la falta, el robo o la duplicación de boletas. Sin embargo, distintos especialistas y sectores políticos advierten sobre los riesgos de confusión para el votante, los altos costos operativos y la implementación desigual entre provincias que todavía mantienen sistemas propios de votación.

Qué se vota en las elecciones nacionales 2025

En las elecciones legislativas de 2025 se define la composición del Congreso de la Nación. Se renuevan 127 bancas en la Cámara de Diputados mediante sistema proporcional en provincias y departamentos, y 24 bancas en el Senado. Cada distrito elige tres senadores, dos para la fuerza que obtenga la mayoría y uno para la primera minoría. El mandato en la Cámara Alta es de seis años.

Las provincias que este año eligen senadores nacionales son: Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Salta, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Además, en muchos distritos se renuvan legislaturas locales y, en algunos casos, autoridades municipales.

¿Qué documento es válido para votar?

Los documentos válidos para votar son:

Libreta Cívica.

Libreta de Enrolamiento.

DNI verde.

DNI celeste.

DNI tarjeta.

La Cámara Nacional Electoral precisó cuáles serán los documentos válidos para sufragar en octubre. (Imagen: CNE)

El ejemplar del documento debe ser igual o posterior al que figura en el padrón electoral. No está permitido el voto de ciudadanos cuyo documento corresponde a un ejemplar anterior al que figura en el padrón electoral ni de aquellos que presenten el “DNI en su celular”.