Gabriela y Laura, hijas del hombre de 79 años desaparecido junto a Juana Morales, expresaron su angustia y desconcierto.

Las hijas de Pedro dudan que haya manejado su padre hasta ese lugar

Mientras continúa el operativo de búsqueda de Pedro Alberto Kreder, de 79 años, y Juana Inés Morales, de 69, en la zona norte de Comodoro Rivadavia, las hijas del hombre, Gabriela y Laura, manifestaron su preocupación y reclamo ante la falta de resultados concretos, luego de 9 días de la desaparición.

“Encontraron una fogata cerca de donde apareció la camioneta y hoy el rastrillaje se está haciendo con más perros y más gente. Estamos expectantes, esperando noticias a cada momento”, contaron con evidente angustia.

El rastrillaje, coordinado por el Ministerio de Seguridad y Justicia del Gobierno del Chubut, se desarrolla entre Cañadón Visser y Rocas Coloradas, donde el viernes se halló la camioneta en la que se desplazaba la pareja. Dentro del vehículo estaban sus pertenencias, pero no los teléfonos celulares.

Las hijas aseguraron que las circunstancias del caso resultan difíciles de comprender. “Mi papá era una persona muy prudente, nunca hubiese puesto en riesgo su vida ni la de Juana. Estamos muy desorientadas con todo lo que está pasando, no hay rastros de nada”, expresaron.

También señalaron que les resulta extraño que Kreder, de 79 años, pudiera haber conducido hasta un terreno tan complejo. “Nos llama la atención que haya llegado hasta ese lugar manejando él. Es una zona de difícil acceso”, afirmaron.

Por último, reclamaron mayor apoyo logístico para la búsqueda. “Pedimos un helicóptero, pero todavía no lo tenemos. Hay que ampliar la cobertura del operativo; a esta altura ya nos imaginamos cualquier cosa. Por el momento no tenemos nada”, lamentaron.

Mientras tanto, los equipos de rescate continúan los rastrillajes hacia el interior, en los cascos de las estancias cercanas, luego de haber revisado todos los refugios costeros sin resultados positivos.