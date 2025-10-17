Encontraron la camioneta de la pareja desaparecida

La Policía del Chubut confirmó el hallazgo de la Toyota Hilux en la que se movilizaban Juana Inés Morales y Pedro Alberto Kreder. El vehículo fue localizado este viernes por la tarde en una zona de difícil acceso cerca de Rocas Coloradas, al norte de Comodoro Rivadavia, pero nada se sabe de ellos.

Después de casi dos semanas de que se denunciara la desaparición de Juana Inés Morales (69) y Pedro Alberto Kreder (79), un hallazgo clave profundizó la incertidumbre en torno al paradero de ambos. Durante la tarde de este viernes, equipos de rastrillaje de a Policía del Chubut confirmaron la localización de la camioneta Toyota Hilux de color beige, con cúpula, en la que la pareja se movilizaba desde el 4 de octubre.

El vehículo fue encontrado en un área remota y de compleja geografía en las inmediaciones de Rocas Coloradas. Esa zona costera, situada al norte de Comodoro Rivadavia, había sido señalada como de alto interés para los investigadores, luego de que se descartara la hipótesis inicial de que la pareja había llegado a la localidad de Camarones. El hallazgo del rodado confirma que Morales y Kreder transitaron por ese sector, pero abre una serie de interrogantes sobre lo que sucedió después.

La Policía del Chubut aseguró que, por el momento, no hay ningún rastro de los ocupantes en el interior del vehículo ni en sus alrededores inmediatos. La División Búsqueda de Personas, junto a peritos de la Policía Científica, trabaja en el lugar para levantar cualquier tipo de evidencia que pueda ayudar a reconstruir los movimientos de la pareja.