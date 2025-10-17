Aldana Botha, hija de la mujer desaparecida junto a su pareja el sábado 11, aseguró que ni ella ni su hermana conocían al hombre que acompañaba a su madre, Alberto Pedro Kreder.

La hija de Juana Morales confirmó que no conocían al novio de su madre

Este viernes, Aldana Botha habló con Jornada y confirmó que ni ella ni su hermana conocían a la pareja de su madre, Juana Morales (69), identificada como Alberto Pedro Kreder (79).

“No sabía ni su nombre, por eso hice una publicación en redes sociales con la imagen de su camioneta, para obtener datos. Mi mamá nunca se iba de la ciudad sin avisar”, señaló Botha.

Según relató, la última comunicación de su madre fue a través de un mensaje enviado a su hermana, en el que le informaba sobre un viaje imprevisto a Camarones. “Yo la vi el jueves y no me comentó nada. El lunes tenía que volver a trabajar y realizar trámites; fue muy clara con eso”, explicó.

La hija de Juana Morales insistió en que desconocían por completo a Kreder: “Sabíamos que mi mamá estaba conociendo a alguien, pero no sabíamos quién era. La imagen que circula de la camioneta fue tomada el sábado a la mañana en Caleta Córdova”, precisó.

Botha pidió la colaboración de la comunidad: “Cualquier ayuda sirve: motos cross, camionetas 4x4, drones; todo lo que permita recorrer la zona es bienvenido”.

OPERATIVO DE BUSQUEDA

Durante la jornada de este viernes se sumaron al operativo una camioneta y tres empleados de Protección Ciudadana, que partieron desde Rawson con drones hacia Camarones. Desde allí recorrerán la Ruta Provincial N°1 en dirección a Caleta Córdova.

En tanto, el subcomisario Patricio Fabián Rojas, jefe de la División Búsqueda de Personas de la Unidad Regional Comodoro Rivadavia, informó que el presidente del Aeroclub local colabora con dos aeronaves que realizan vuelos de observación sobre la zona de rastrillaje. Además, se solicitó la intervención de Prefectura Naval Argentina para efectuar recorridos marítimos entre Caleta Córdova y el Rancho Visser.

De no surgir novedades, los trabajos terrestres continuarán a partir del mediodía, con vehículos recorriendo caminos alternativos.

Rojas explicó que se mantiene el foco en esa área debido a los registros de cámaras de seguridad que muestran a la pareja saliendo de su domicilio el sábado 11 de octubre a las 09:31. El vehículo fue visto nuevamente en la rotonda de las rutas N°3 y N°39, luego por Avenida Alejandro Maíz y Suboficial Amarzza, y por última vez a las 09:50 en Punta Novales, saliendo de Caleta Córdova, sin que se registrara su regreso.