Desapareció en Alemania Alejandro Fracaroli, reconocido investigador del CONICET

Alejandro Matías Fracaroli fue visto por última vez en la ciudad de Karlsruhe, Alemania. Las autoridades no tienen ninguna pista de qué pudo haber pasado con él y pidieron ayuda a toda la comunidad científica para poder encontrarlo.

Alejandro Matías Fracaroli tiene 44 años, es cordobés, padre de dos chicos, científico del Conicet y está desaparecido desde el lunes pasado en Alemania donde está participando, becado, de un proyecto de nanotecnología en el Instituto de Nanotecnología del Karlsruhe Institute of Technology (KIT).

Fracaroli fue visto por última vez el 13 de octubre en la ciudad alemana de Karlsruhe y desde entonces no se supo nada más de él.

Su desaparición encendió las alarmas entre sus familiares, que al no poder contactarlo, realizaron la denuncia ante la embajada argentina en Berlín y el consulado en Frankfurt.

La policía de Karlsruhe abrió una investigación por averiguación de paradero, pero hasta el momento no hay resultados concretos ni indicios claros sobre lo que pudo haber pasado con el científico cordobés.

En diálogo con La Voz, Gabriela Furlán, pareja de Fracaroli, contó que mantuvo una conversación telefónica con él el mismo día de su desaparición, pero aseguró que no notó “nada raro” durante la conversación.

La Facultad de Ciencias Químicas de la UNC emitió un comunicado oficial en el que advirtió que Fracaroli podría encontrarse desorientado y no plenamente consciente de su situación actual.

Por eso, pidieron la colaboración de colegas, contactos y toda la comunidad académica en Alemania para difundir la información y ayudar a encontrarlo.