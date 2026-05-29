Mientras continúa la búsqueda de la adolescente desaparecida en Córdoba, la familia rechazó las acusaciones contra la madre y apuntó nuevamente contra el único detenido.

La abuela de Agostina salió a defender a su hija: "No esconde nada"

A casi una semana de la desaparición de Agostina Vega, la adolescente de 14 años buscada intensamente en Córdoba, su abuela materna rompió el silencio y defendió públicamente a Melisa Heredia, madre de la menor, frente a las versiones que intentan vincularla o responsabilizarla por el caso.

Elizabeth aseguró que su hija colabora activamente con la investigación desde el primer momento y remarcó que toda la información que recibe es puesta inmediatamente a disposición de la Justicia.

“Nosotros no guardamos nada. Mi hija no esconde nada”, afirmó con contundencia, al tiempo que explicó que Melisa permaneció gran parte de la jornada del jueves en la fiscalía que conduce Raúl Garzón.

La mujer también cuestionó los comentarios y acusaciones que circulan en redes sociales y destacó el vínculo que siempre existió entre Agostina y su madre.

“Es una chica que vive para sus hijos. Agostina estuvo toda la vida con ella, salvo algunos meses en los que vivió con su padre”, sostuvo.

Respecto de la relación de la adolescente con su progenitor, señaló que existía un régimen de visitas compartido, aunque aseguró que el vínculo se había enfriado durante el último año. “Ella ama a su papá, pero hubo situaciones que los distanciaron”, expresó.

El dolor de la familia y las sospechas sobre el detenido

Elizabeth también se refirió a Claudio Barrelier, el único detenido y principal sospechoso en la causa.

“No puedo ni mirar su foto. No puedo imaginarme a esa persona con mi nieta. Es un horror lo que estamos viviendo”, manifestó.

Según explicó, conocía poco al acusado y aseguró que nunca tuvo una presencia habitual dentro del entorno familiar. Sin embargo, reconoció que mantenía una relación de amistad con Melisa desde hacía varios años y compartían actividades en ámbitos deportivos y sociales.

La abuela de Agostina insistió además en que la investigación debe profundizarse y no descartó la participación de otras personas.

“Quién puede mantener a una nena desaparecida durante tantos días sin ayuda de alguien más”, planteó.

Continúan los allanamientos

Mientras la búsqueda sigue sin resultados positivos, este viernes las autoridades realizaron un nuevo allanamiento en la vivienda de Barrelier, ubicada en el barrio Cofico de la ciudad de Córdoba.

Los investigadores intentan reconstruir los últimos movimientos de Agostina, quien fue vista por última vez el sábado 23 de mayo por la noche, cuando viajó en remís hasta las inmediaciones de la casa del detenido.

La causa continúa bajo secreto de sumario y la principal prioridad sigue siendo encontrar a la adolescente con vida.