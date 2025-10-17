Rescatan a dos jóvenes en el "Rincón del Diablo"

Se detuvo a una mujer señalada como la presunta “tratante”. Las víctimas fueron contenidas por especialistas.

Este jueves a la noche y en el marco de una investigación por presunta trata de personas, efectivos de la Policía de la Provincia de Chubut llevaron adelante un operativo en Comodoro Rivadavia que permitió el rescate de dos jóvenes mujeres, víctimas de explotación.

La intervención se realizó en la zona sur de la ciudad, con la participación de unidades especializadas en delitos complejos y en coordinación con organismos de protección de derechos.

Las víctimas rescatadas fueron asistidas por equipos interdisciplinarios que brindaron contención, atención médica y acompañamiento legal.

El procedimiento y allanamiento fue realizado en la zona denominada “Rincón del Diablo”, en una vivienda donde se detuvo a una mujer mayor de edad, señalada como la presunta tratante.

La detenida fue alojada en instalaciones de la Policía Federal Argentina, que colaboró prestando apoyo logístico para su custodia.

El operativo contó con la presencia de personal de la Comisaría de la Mujer Zona Sur y de la Dirección en la Lucha contra la Trata de Personas.

Se destacó la importancia del trabajo articulado entre la justicia federal, fuerzas policiales y organismos en la luchan contra este delito, así como el rol clave de la denuncia ciudadana en la detección de situaciones de vulnerabilidad.

La investigación se encuentra a cargo de la Unidad Fiscal de Delitos Complejos del Ministerio Publico Fiscal Federal, a cargo de la fiscal general Verónica Escribano, y fiscales especializados en este tipo de delito de trata de personas.

El operativo policial estuvo a cargo del subcomisario Daniel Debis y personal del Grupo GEOP de la Policía de Chubut.