Este jueves desbarataron una red de proveedores en la Comarca Andina. Incautaron estupefacientes, drogas sintéticas y otros elementos de prueba.

Desde el Paralelo 42 abastecían de drogas a narcos de Comodoro

La División Drogas Peligrosas y Leyes Especiales de la Policía de Chubut, en conjunto con la Unidad Fiscal del Ministerio Público Fiscal Federal de Comodoro Rivadavia llevó adelante un importante operativo en la zona del paralelo 42, entre las localidades de El Bolsón, Lago Puelo y Zona Mallín Ahogado.

Durante la jornada, personal policial de la División Drogas Peligrosas, junto con efectivos de Infantería de la ciudad de Esquel, cumplió con dos órdenes de allanamiento y secuestro emitidas por la Fiscalía Federal de Comodoro Rivadavia.

El procedimiento permitió desarticular una red de abastecimiento de estupefacientes que operaba desde Río Negro hacia Chubut.

ELEMENTOS INCAUTADOS

Como resultado del operativo, se secuestraron múltiples elementos de interés para la causa, entre ellos:

-Dietilamida de ácido lisérgico (LSD) fraccionado en troqueles de cartón

-Pastillas de éxtasis (MDMA)

-Ketamina en estado cristalino

-Goteros con LSD líquido

-balanzas de precisión

Mas de 23 plantas de cannabis y cogollos fraccionados

-Bolsas tipo ziploc con hongos alucinógenos (100 gramos)

-Una máquina de sellado al vacío con 21 bolsas

-17 bolsas con cierre hermético conteniendo restos de sustancia vegetal.

-Un automotor que era utilizado para la distribución de los estupefacientes.

Estos elementos refuerzan la hipótesis investigativa sobre la producción y traslado de drogas desde Río Negro hacia Comodoro Rivadavia, donde eran fraccionadas y comercializadas.

DETENCIONES PREVIAS

En septiembre, en el marco de esta misma investigación, se detuvo en la vía pública de Comodoro Rivadavia a una persona mayor de edad que transportaba 500 gramos de cogollos de cannabis. Se comprobó que dicha persona se abastecía de los ahora imputados.

Durante los allanamientos recientes, se identificó a dos personas mayores de edad —un hombre y una mujer— quienes quedaron imputadas por infracción a la Ley Nacional Nº 23.737. Ambos permanecen a disposición de la Fiscalía Federal de Comodoro Rivadavia.

El operativo policial estuvo a cargo del subcomisario Daniel Debis y subcomisario Maglione.