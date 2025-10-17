La interrupción del suministro se extenderá durante toda la jornada de este viernes debido a un desperfecto eléctrico en la estación de bombeo Cerro Dragón.

Se extiende el corte de agua en Comodoro por 18 horas más

La Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL) informó que continúa interrumpido el suministro de agua potable en toda la ciudad de Comodoro Rivadavia por un lapso estimado de 18 horas más.

Durante la madrugada de este viernes 17 de octubre, se produjo un inconveniente eléctrico que dejó fuera de servicio a la Estación de Bombeo Cerro Dragón, afectando el proceso de relleno del sistema. Personal de los departamentos de Saneamiento y de Acueductos y Acuíferos realizó las tareas necesarias para corregir las fallas detectadas y, durante la mañana, se trabaja en la finalización de los ajustes pendientes.

Una vez concluidos estos trabajos, se procederá nuevamente al relleno del acueducto del ’99 con el objetivo de restablecer la operatividad completa del sistema.

Desde la SCPL advirtieron que el servicio no se encuentra en condiciones de distribuir agua potable, ya que las reservas primarias y secundarias están por debajo de los niveles críticos de abastecimiento.

La cooperativa comunicó que se mantendrá informada a la comunidad ante cualquier novedad sobre la evolución de la situación.