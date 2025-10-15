La SCPL detectó maniobras fraudulentas a través de WhatsApp y llamadas telefónicas en las que se solicita información personal o códigos de verificación.

Para robar datos, se hacen pasar por personal de la Cooperativa

La Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL) advirtió sobre la aparición de nuevas modalidades de estafa que se realizan en su nombre, mediante mensajes de WhatsApp y llamadas telefónicas. Los estafadores simulan gestiones vinculadas a la conexión del servicio de energía eléctrica y solicitan el ingreso a enlaces o códigos de verificación.

Desde la entidad aclararon que la SCPL no utiliza sistemas de validación de doble factor en ninguno de sus canales de atención, por lo que recomiendan no compartir datos personales, contraseñas ni códigos recibidos por ningún medio.

Asimismo, se detectó otra maniobra engañosa que consiste en llamadas desde teléfonos fijos informando falsos cortes programados de energía. En esos casos, los delincuentes indican un número de WhatsApp para supuestas consultas, que no pertenece a la Cooperativa.

Ante esta situación, la SCPL instó a los asociados y usuarios a mantenerse atentos y comunicarse únicamente a través de los canales oficiales:

Redes sociales: Facebook, Instagram y Threads: @scplcoop; X (Twitter): @SCPL_Coop

Sitio web: www.scpl.coop

Centro de Atención de Servicios al Asociado (CASA): 406-2020

Asistente virtual “Lara” (WhatsApp): 297-5260760

Finalmente, la Cooperativa solicitó a la comunidad no brindar información personal ni realizar pagos o gestiones fuera de los canales mencionados, con el fin de prevenir posibles fraudes.