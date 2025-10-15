Corte total de agua en Comodoro por mantenimiento en acueductos

La SCPL informó que este jueves, desde las 6:00 y por 24 horas, se interrumpirá el suministro de agua en toda la ciudad debido a tareas de reacondicionamiento.

La Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL) anunció un corte programado de agua potable en Comodoro Rivadavia para este jueves 16 de octubre, a partir de las 6:00 horas y por un lapso estimado de 24 horas.

La interrupción afectará a toda la ciudad, y responde a la ejecución de trabajos de reacondicionamiento y mantenimiento en el Sistema de Acueductos y Acuíferos, en el marco del Plan Anual de Mantenimiento Preventivo que lleva adelante la entidad.

Desde el Departamento de Saneamiento y el Departamento de Sistema de Acueductos y Acuíferos, solicitaron a los vecinos hacer un uso racional del servicio, especialmente durante el período previo al corte y hasta que se normalice la distribución.

La SCPL recordó que estas tareas son fundamentales para garantizar el correcto funcionamiento del sistema y asegurar la calidad del suministro en los próximos meses.