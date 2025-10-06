La interrupción comenzará este lunes a las 22:00 por trabajos de mantenimiento en la reserva de Ciudadela. Piden a los vecinos cuidar el consumo.

Corte de agua por 24 horas en numerosos barrios de zona norte

La Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL) comunicó que este lunes 6 de octubre, desde las 22:00 y por un lapso de aproximadamente 24 horas, se realizará un corte en el suministro de agua potable en distintos barrios de la zona norte de Comodoro Rivadavia.

Los sectores que estarán sin servicio son Ciudadela, Próspero Palazzo, Standard Norte, Standard Centro y Sur, Restinga Alí y Kilómetro 8.

El corte responde a tareas de mantenimiento programadas en la reserva de agua ubicada en Ciudadela, que abastece a los mencionados barrios.

Desde el Departamento de Saneamiento de la SCPL recomendaron a la comunidad hacer un uso responsable del recurso, limitando el consumo al mínimo indispensable hasta que se restablezca el servicio.