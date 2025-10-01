La SCPL fortalece el Servicio Solidario de Sepelios

El Servicio Solidario de Sepelios, creado en 1983, brinda acompañamiento integral a sus asociados y familias en los momentos más difíciles. En este marco, se lanzó una campaña de adhesión voluntaria para ampliar el alcance del servicio y permitir que más personas, socias o no, puedan acceder a este beneficio esencial en momentos difíciles.

El servicio fue inaugurado el 1 de octubre de 1983, luego de ser aprobado por la Asamblea General Extraordinaria del 22 de diciembre de 1981 y formalizado mediante la Resolución Nº 1259 del INAC (Instituto Nacional de Acción Cooperativa) del 30 de diciembre de 1982. Nació con el objetivo de amparar al asociado, su grupo familiar conviviente y a adherentes, bajo los principios de solidaridad y previsión cooperativa.

EL SERVICIO HOY

Laura Cambareri, coordinadora del Servicio Solidario de Sepelios, destacó el desempeño actual y los avances sostenidos. “El servicio se encuentra disponible de manera continua, las 24 horas, todos los días del año. Contamos con personal capacitado para brindar asistencia inmediata, asesoramiento y acompañamiento respetuoso a las familias, desde el primer momento”, señaló la vocera.

“El balance de estos años es muy positivo. Hemos logrado sostener un nivel de prestación profesional, eficiente y, sobre todo, de calidad humana. La comunidad reconoce este servicio como un respaldo en momentos de profunda vulnerabilidad”, recalcó.

Respecto a la infraestructura, Cambareri subrayó los avances edilicios y “las mejoras importantes en nuestras salas velatorias, tanto en mantenimiento edilicio como en equipamiento y mobiliario. Estas acciones apuntan a generar un entorno cálido y respetuoso, adecuado para acompañar a las familias durante el duelo”, valoró.

LOS NUMEROS SEGÚN PASAN LOS AÑOS

Desde su creación, el servicio ha evolucionado considerablemente. Comenzó con 5.300 socios y tres salas velatorias (dos propias en calles Canadá y Clarín, y una alquilada en Mitre 960). Con el tiempo, y en función de la creciente demanda, la SCPL amplió la infraestructura, sumando salas, equipamiento técnico y personal especializado.

En la actualidad el servicio cuenta con 50.531 socios y 42.284 adicionales. Cabe aclarar que la cifra de socios es aproximada, ya que en muchos casos incluye a más de un integrante del núcleo familiar. Además, cuenta con cuatro salas velatorias disponibles: dos en Hipólito Yrigoyen 661, una en Canadá y Clarín y la restante en Suboficial Marizza 730, Km. 8.

“Estamos trabajando en el reacondicionamiento de una quinta sala velatoria, que prevemos inaugurar en las próximas semanas, en el marco del mes aniversario del servicio. Es un paso muy importante que nos permitirá seguir acompañando a la comunidad con más espacios y mejores condiciones”, anunció la coordinadora.

LA NUEVA CAMPAÑA

En ese marco, la SCPL lanzó una campaña de adhesión voluntaria al Servicio Solidario de Sepelios, destinada a aquellas personas que no son socias de la Cooperativa y desean contar con la cobertura.

“Este servicio representa uno de los valores más profundos del cooperativismo: estar presente, con respeto y solidaridad, en los momentos más difíciles. Hoy renovamos ese compromiso, invitando a toda la comunidad a sumarse”, destacó Cambareri.

De esta manera, se amplió el alcance del servicio para que más vecinos puedan acceder, garantizando acompañamiento en circunstancias complejas. Los interesados podrán adherirse de manera individual y también incorporar a otras personas, sin necesidad de contar con un medidor propio.

Para adherirse, podrán acercarse a la oficina administrativa de sepelios en Hipólito Yrigoyen 361, de lunes a viernes de 08:00 a 18:00. También pueden enviar un mail a [email protected] o chatear con Lara, nuestra asistente virtual, al 297 526 0760.

Asimismo, el trámite también se puede canalizar a través de nuestras sedes comerciales de 08:00 a 15:00 horas en: sede Central de calle San Martín Nº 1641, en la oficina comercial de Km. 8 ubicada en Alférez Alfredo Vázquez Nº 749 y en la oficina comercial de Rada Tilly en Juan Guteff Nº 2075, local 5.