La SCPL optimiza acuíferos y mejora en la captación de agua

Este viernes el gobernador de Chubut, Ignacio Torres junto a autoridades y equipos técnicos de la Cooperativa visitaron la obra de captación de agua subterránea en Manantiales Behr y recorrieron el pozo C-102 correspondiente a la etapa 1.

La obra se ejecuta en el marco de un convenio con el gobierno provincial, que permitió articular esfuerzos para fortalecer el abastecimiento de agua que provee el Sistema Acueductos a las ciudades de Comodoro Rivadavia, Rada Tilly, Sarmiento y Caleta Olivia.

Durante la visita al pozo C - 102, estuvieron presentes el Gobernador de la Provincia, Ignacio Torres; el secretario de Infraestructura, Energía y Planificación de Chubut, Hernán Tórtola; el director general de Servicios Públicos de la Provincia, Ezequiel Suazo; equipos técnicos y operativos. Por parte de la SCPL, participaron: el presidente del Consejo de Administración, Franco Domizzi, el consejero Martín Corte; la gerente general, Lucía Ávila; el gerente de Recursos Hídricos, Adolfo Carrizo; coordinadores, jefes de servicio y equipos técnicos.

La Cooperativa avanza en la etapa final de la optimización del sistema de captación de agua subterránea, que se lleva adelante en los yacimientos Manantiales Behr y El Trébol pertenecientes al Sistema Acuíferos. Se trata de una obra esencial, realizada en el marco de un convenio con el gobierno de la provincia de Chubut, quien aportó el financiamiento necesario para consolidar esta intervención que mejorará la disponibilidad del recurso hídrico.

El gobernador de la provincia de Chubut, Ignacio Torres manifestó que después de una década “volvimos a perforar tres pozos que le darán agua a un equivalente de 5000 familias en la Zona Norte de Comodoro”.

Además, recalcó que esto “es parte de un plan hídrico para brindarle al sur de nuestra provincia, algo tan esencial e importante como es el acceso al agua”.

Por su parte el director general de Servicios Públicos de la Provincia, Ezequiel Suazo indicó que, “el yacimiento Manantiales Behr es la primera fuente de agua que tuvo Comodoro y esto es una puesta de valor histórica para que toda la parte de Zona Norte, es decir los kilómetros, continúen alimentándose de este recurso esencial”.

Asimismo, agregó que “hace más de 10 años que no se hacían perforaciones y hoy, se pudo llevar adelante la primera parte de esta obra, que también implicó la recuperación de seis pozos en el yacimiento El Trébol”.

Por parte de la Cooperativa, el presidente del Consejo de Administración, Franco Domizzi expresó desde el pozo C-102 que “se estima una producción de 75 m3/h para cada pozo, lo cual da cuenta de un trabajo complejo y de la capacidad que tiene el acuífero de esta zona en Manantiales Behr. La obra es parte de una agenda hídrica, en el marco del convenio firmado con Provincia, que nos dio la posibilidad de perforar nuevos pozos y reacondicionar otros en El Trébol.

Además, respecto al rol de los equipos técnicos y operativos de la SCPL, Domizzi destacó que durante el 2025 se “ejecutó un trabajo serio y sostenido en el tiempo para concretar esta obra complementaria que alivia al sistema troncal”.

“Creemos que los pozos de Manantiales Behr y El Trébol se tienen que seguir explorando porque son una buena alternativa, rápida en el tiempo, para poder aliviar el Sistema Acueductos”, culminó el presidente.

ALCANCE TÉCNICO

Este proyecto contempla la ejecución de nuevas perforaciones y el reacondicionamiento de pozos existentes, con el objetivo de mejorar la disponibilidad de agua potable. De este modo, en la zona de Manantiales Behr, se efectuaron tres nuevas perforaciones, mientras que, en la zona de El Trébol, se concretó el mantenimiento de seis pozos que habían sido afectados por la actividad petrolera (rotura de puentes y líneas eléctricas).

En este sentido, desde los equipos técnicos del Sistema Acueductos y Acuíferos, destacaron que “para hacer las tres perforaciones nuevas en Manantiales Behr y reacomodar los seis pozos en El Trébol, se realizaron estudios hidrogeológicos previos. Hoy en día, nos encontramos en un avance cercano al 90% del total de la obra, en donde solo nos resta finalizar la conexión eléctrica de los pozos, tarea que estamos desarrollando actualmente”.

Además, las tareas incluyeron el recambio de bombas, mangas, cañerías y cableado, así como la reconstrucción del vínculo hidráulico, es decir, la conexión de los pozos con la red troncal de distribución.

Por otro lado, agregaron que “en términos productivos, los ensayos de bombeo llevados a cabo en los nuevos pozos arrojan un aporte adicional estimado de 75 m3/h al sistema, lo que representa el 16% del aporte total del yacimiento Manantiales Behr, y que implica una contribución de gran relevancia para los barrios de la Zona Norte de Comodoro, que hoy en día cuentan con abastecimiento del Sistema Acuíferos”.