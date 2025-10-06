El desgarrador mensaje de la pareja del joven asesinado

A. R., pareja del joven baleado en la madrugada del domingo, expresó su dolor en redes sociales. La víctima fue atacada cuando cargaba agua para el mate junto a un amigo. Es el décimo crimen del año en Comodoro y esta mañana habrá conferencia en la Unidad Regional.

El crimen ocurrido en la madrugada del domingo continúa generando conmoción y tristeza en amplios sectores de Comodoro. La víctima, un joven cuya identidad aún no fue oficialmente difundida, perdió la vida tras recibir un disparo en el rostro cuando se encontraba junto a un amigo cargando agua para el mate en la estación de servicio de Yrigoyen y Pellegrini.

Los agresores habrían efectuado los disparos desde un vehículo y se dieron a la fuga.

“TRABAJADOR, BUENA PERSONA, SIN VICIOS”

En medio del dolor, A.R., pareja del joven asesinado, compartió un mensaje a través de sus redes sociales que refleja la magnitud de la pérdida y el vacío que deja el crimen.

“Te amo bebé, te voy a esperar siempre a que vuelvas de este maldito viaje. Hasta mi último suspiro te voy a amar. Vos eras mi vida, solo éramos vos y yo y después el mundo. Te necesito amor”, escribió, en un texto cargado de desesperación y ternura.

La joven también recordó la personalidad y valores de su pareja: “Era trabajador, buena persona, sin vicios, un pibe de bien que no merecía que le saquen la vida de esa manera”. Y añadió: “Hoy dejaste mi alma destrozada, mis sueños en un tacho de basura, mis esperanzas de ser mamá… te llevaste todo”.

El hecho es investigado por personal policial y judicial, que busca dar con los autores del ataque. En este contexto, se anunció una conferencia de prensa a las 9.30 en la Unidad Regional.

Mientras tanto, familiares, amigos y vecinos de la víctima expresan su indignación y reclaman justicia por un crimen número 10 en lo que va del año en Comodoro.