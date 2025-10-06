Investigan si fue intencional el incendio que destruyó una vivienda

El siniestro ocurrió durante la madrugada del domingo y redujo a cenizas una casa deshabitada en Valle “C”. El propietario había advertido horas antes sobre la presencia de un hombre con el que había tenido problemas.

Un incendio de grandes dimensiones consumió por completo una vivienda ubicada en el barrio Sarmiento (Valle “C”) durante la madrugada del domingo. El hecho se registró alrededor de las 3:10, cuando un llamado alertó a la Policía sobre la presencia de humo en el sector.

Según el informe policial, la denuncia fue realizada por el propio damnificado, quien advirtió que un sujeto —con el que habría tenido un conflicto horas antes— se encontraba merodeando la vivienda, que en ese momento estaba deshabitada.

Al arribar al lugar, el personal policial constató que la casa se encontraba totalmente envuelta en llamas. De inmediato se solicitó la presencia de bomberos voluntarios del cuartel de barrio Laprida, quienes trabajaron intensamente para controlar el fuego y evitar que se extendiera a las viviendas cercanas.

Afortunadamente, no se registraron víctimas, aunque las pérdidas materiales fueron totales. Las causas del siniestro aún son materia de investigación, y no se descarta que el incendio haya sido intencional.

Este episodio se suma a otros hechos similares ocurridos en las últimas semanas en la zona, lo que genera preocupación entre los vecinos y reactiva las alertas por posibles situaciones de inseguridad.