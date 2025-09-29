Había recibido amenazas antes del incendio de su casa

Candelaria reveló después del siniestro que días antes le habían advertido que iban a prenderle fuego la casa.

“Me amenazaron con incendiarme la vivienda y tengo miedo porque me tienen vigilada”. Con esas palabras, Candelaria relató el calvario que atraviesa luego de que la madrugada del domingo su casa, ubicada en calle Federicci al 1600 del barrio Quirno Costa, fuera destruida por un incendio intencional.

La mujer y su hija Brisa, de 12 años y que se halla en tratamiento oncológico, no se encontraban en el lugar cuando comenzó el fuego. “Si nosotras estábamos ahí adentro, no íbamos a salir”, señaló. Cuando llegaron, la vivienda ya estaba totalmente consumida.

“La parte del fondo ya había caído, y la de adelante, donde vivíamos, también estaba quemada. Quedamos solamente con lo puesto”, resaltó la mujer.

En diálogo con El CronistaCR, Candelaria reveló que días antes del ataque había recibido amenazas de que le iban a prender fuego la casa, pero recién después del incendio se animó a contarlo. “Una persona me dijo que nos teníamos que ir de ahí porque nos iban a quemar igual. Yo lo comuniqué a la policía después de lo que pasó, cuando ya era tarde”, explicó.

La situación se vuelve más grave porque su hija es paciente oncológica y todos los documentos médicos fueron arrasados por el fuego: “Perdí la libreta sanitaria, los certificados y estudios. Todo lo de mi hija. Nos quedamos sin nada”.

La comunidad se movilizó rápidamente. La vecinal del barrio Quirno Costa y la escuela de taekwondo de la niña iniciaron una colecta solidaria, mientras que desde Desarrollo Social del municipio se comunicaron para ofrecer asistencia.

“Necesitamos ropa, alimentos y un lugar donde vivir. Todo lo que se pueda recibir es bienvenido”, pidió Candelaria.

Ahora, la mujer exige que la justicia investigue a fondo y que se encuentre a los responsables. “No puede ser que hagan esto así como si nada. Yo estaba tranquila, pagando lo justo y manteniendo la casa. Había logrado un hogar para mi hija y en un minuto nos arrebataron todo”, señaló.

Quienes deseen colaborar con donaciones, pueden acercarlas a la sede vecinal del barrio Quirno Costa.