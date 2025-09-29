El conductor, de 23 años, manejaba con 1,98 g/l de alcohol en sangre. La Justicia lo imputó por homicidio culposo agravado y enfrenta penas de hasta seis años de prisión.

Fue imputado el padre que conducía ebrio y causó la muerte de su hijo

Una audiencia de apertura de investigación y control de detención se realizó este lunes al mediodía en Tribunales de Puerto Madryn, tras el fatal siniestro ocurrido el domingo a la madrugada en la rotonda de las calles Juan XXIII y Avenida del Trabajo, donde un niño de un año perdió la vida.

El hecho se produjo cuando un utilitario Renault Kangoo, conducido por L. D. R. (23), volcó luego de que su conductor perdiera el control al ingresar a la rotonda. Como consecuencia, su hijo de un año —que viajaba con él— fue despedido del rodado y sufrió graves lesiones. Aunque particulares lo trasladaron de urgencia al hospital local, falleció poco después de ser ingresado.

El fiscal de turno, Mauricio Baigorria, ordenó la detención del conductor y lo imputó por el delito de homicidio culposo agravado. Pericias viales confirmaron que el test de alcoholemia practicado por personal de Seguridad Vial arrojó un resultado positivo de 1,98 gramos de alcohol en sangre.

En el hospital se presentó la madre del niño, quien informó que el menor se encontraba bajo el cuidado del padre en el marco de un régimen de visitas.

La Fiscalía lo acusó formalmente del delito de “homicidio culposo agravado por la conducción imprudente de un vehículo automotor bajo los efectos del alcohol”, conforme lo previsto en el artículo 84 del Código Penal en relación con el artículo 84 bis. La figura establece penas de tres a seis años de prisión y de seis a diez años de inhabilitación para conducir vehículos.