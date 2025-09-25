Conocido kinesiólogo muere en choque en la Ruta 2

Chocaron un camión transportador de combustible y un automóvil Honda. La víctima del siniestro salió despedida de su vehículo.

El conductor de un vehículo Honda falleció en la tarde de este miércoles en la Ruta Provincial 2, luego de que el rodado en que se desplazaba colisionara contra un camión que transportaba combustible.

El fatal accidente sucedió minutos antes de las 17 a metros de la rotonda que cruza la Ruta 1, cuando por razones que se tratan de establecer, el automóvil de menor porte impactó contra el camión. A raíz del fuerte choque, su conductor salió despedido del habitáculo del mismo y falleció por las heridas sufridas en el siniestro.

La víctima fue identificada como Aníbal Gabriel Gómez, un conocido kinesiólogo de la ciudad de Puerto Madryn.

Según publica Jornada, a raíz del luctuoso suceso y a que los vehículos quedaron en el lugar, la ruta estuvo cortada por espacio de tres horas.

Intervino personal policial y de Bomberos de Puerto Madryn por razones de jurisdicción. El test de alcoholemia al camionero le dio negativo.