Franco Orocito y Yesica Cantelmi vencieron en la 13ª Vuelta Ballenas

Con 1200 corredores en escena, la clásica competencia de Mountain Bike volvió a deslumbrar en Puerto Madryn. La edición 14ª edición ya tiene fecha, 20 de septiembre de 2026.

Con la participación de 1.200 competidores y más de 10.000 espectadores, la 13ª edición de Vuelta Ballenas se vivió como una verdadera fiesta del ciclismo de montaña en la Patagonia.

La competencia, ya consolidada como un evento clave del calendario deportivo regional, recibió la primavera con un espectáculo de alto nivel que reunió a corredores de distintos puntos del país, en un recorrido tan exigente como inolvidable.

“El balance es muy positivo. Esta edición fue un gran aprendizaje pensando en la próxima Vuelta Ballenas, el 20 de septiembre de 2026. Cerramos un fin de semana muy contentos por la gran convocatoria tanto en la carrera como en la primera edición de Mini Vuelta Ballenas y por la participación del público en la Expo”, comentó Pablo Damián Neme, organizador del evento.

IMG-20250922-WA0003

DOMINIO ABSOLUTO EN LA ELITE

En la categoría masculina, Franco Orocito (Venzo Team) volvió a demostrar por qué es uno de los grandes referentes del MTB patagónico. Se consagró tricampeón al marcar un tiempo de 2h 08m 42s, superando su propio registro del año anterior y estableciendo un nuevo récord en la historia de la competencia.

Desde los primeros kilómetros, Orocito se despegó del pelotón y mantuvo una sólida ventaja durante toda la carrera, cruzando la meta con una diferencia de 4 minutos respecto al segundo, Matías Herrera. El tercer lugar del podio fue para su hermano, Federico Orocito.

En la rama femenina, Yesica “Lachiqui” Cantelmi alcanzó su sexto título consecutivo, ratificando su supremacía en la Vuelta Ballenas. Sin embargo, esta vez no la tuvo fácil: la debutante Inés Gutiérrez, también del Venzo Team, la presionó durante todo el recorrido, llegando apenas 2 minutos después y quedándose con el segundo puesto. Nathalia Delgado completó el podio.

En la modalidad más corta, de 35 kilómetros, el ganador fue Mervin Aravena, con un tiempo de 1h 25m 59s, seguido por Andrés Mellado y Brian Candia. En la categoría femenina, la victoria fue para Yamila Parede, escoltada por Rocío Calo y Lidia Cruz.

UNA CITA IMPERDIBLE

Vuelta Ballenas se consolida edición tras edición como una cita imperdible para los amantes del mountain bike, no solo por la calidad deportiva, sino también por su entorno natural inigualable y la calidez de la comunidad de Puerto Madryn. La próxima edición ya tiene fecha: 20 de septiembre de 2026.

EL SEMILLERO TUVO SU GRAN DEBUT

En el marco de las múltiples actividades que ofrece Vuelta Ballenas, el último sábado se llevó a cabo la primera edición de la Mini Vuelta Ballenas, una propuesta pensada especialmente para los más chicos. El evento reunió a 120 niñas y niños, quienes participaron de una jornada deportiva junto al Venzo Team y la Escuela XCO de Trelew.

La actividad tuvo una gran recepción por parte de las familias, que acompañaron y alentaron a los pequeños competidores durante todo el recorrido, generando un clima festivo y de mucho entusiasmo. La Mini Vuelta Ballenas se perfila como una iniciativa clave para fomentar el deporte desde edades tempranas y continuar sembrando pasión por el ciclismo en la región.

La realización de Vuelta Ballenas no sería posible sin el acompañamiento de organismos que apuestan al deporte y al turismo como herramientas de desarrollo local. La competencia cuenta con el apoyo de la Municipalidad de Puerto Madryn, el Ente Mixto de Promoción Turística y Chubut Deportes, quienes colaboran activamente con la organización y promoción del evento.

Gracias a su compromiso y a las acciones turísticas dirigidas a competidores, acompañantes y familias, la experiencia de participar en la Vuelta Ballenas se convierte en una oportunidad única para vivir Puerto Madryn desde el deporte, el contacto con la naturaleza y la calidez de su gente.

También se agradece a las empresas que nos acompañaron: Venzo, Aluar, Infa, Hotel Rayentray, Powerade, Grupo Mediterráneo, Sancor Seguros junto con Pablo Piotrowsky Productor Asesor de Seguros, BM Baterías, Rotula2, Matercon, Nutremax, Metha y Lima indumentaria.

Para más información ingresar en https://my.raceresult.com/362082/results o www.vueltaballenas.com.ar