Investigan muerte de una joven en Pico Truncado

La justicia y la policía tratan de aclarar las circunstancias de la muerte de una joven de 19 años que fue hallada ahorcada el último jueves en su vivienda.

El deceso de Alira Antonella Mosqueda Ruz, madre de un bebé y jugadora de futsal, causó profunda consternación en Pico Truncado y el Club 13 de Diciembre -al que pertenecía- hizo llegar a través de redes sociales sus “más sentidas condolencias” a familiares y amistades.

La guardia de la Comisaría Segunda de Pico Truncado fue alertada el pasado jueves 18 de septiembre, en horas nocturnas, por el novio de la joven que tiene la misma edad, manifestado -visiblemente alterado- que la había hallado sin vida en la vivienda de ella, ubicada en el barrio 32 Viviendas, Sector II.

Al ingresar al domicilio, la policía constató el luctuoso suceso y si bien la principal hipótesis apunta a un suicidio, las autoridades judiciales y los investigadores están trabajando para esclarecer las circunstancias que rodearon el trágico suceso.

En tanto, voceros de la División de Investigaciones (DDI) hicieron saber que se aguarda el resultado de la autopsia, en particular el análisis del surco de constricción, para establecer con precisión las causas del fallecimiento.

