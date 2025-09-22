Treffinger aparece mencionado en el escándalo de Spagnuolo

El diputado nacional por Chubut fue mencionado en la declaración de Fernando Cerimedo sobre las presuntas coimas en la ANDIS.

El escándalo de presunta corrupción que salpica al Gobierno nacional tuvo un nuevo capítulo el último jueves, cuando se levantó el secreto de sumario de la causa y se ventilaran nuevos detalles del caso en el que se investiga a la hermana del Presidente, Karina Milei, y a los primos Martín y Eduardo “Lule” Menem, acusados de organizar un entramado de coimas con laboratorios que proveían medicamentos para la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que encabezaba Diego Spagnuolo.

Lo más resonante de lo que hasta ahora trascendió fue la declaración testimonial del consultor Fernando Cerimedo, quien depuso ante el fiscal sobre el presunto pago de coimas. El director de La Derecha Diario desmintió haber sido quien grabó a Spagnuolo, pero “confirmó el circuito de corrupción”, según fuentes judiciales.

Cerimedo pronunció ante el fiscal Franco Picardi una frase fuerte: “Spagnuolo me dijo que los Menem se están choreando casi un palo por mes”.

En este contexto, apareció la mención al diputado nacional por Chubut, César Hernán Treffinger, convertido hace tiempo en un actor cercano al círculo áulico de Karina Milei y los Menem.

Según declaró Cerimedo, “sale una nota en Página/12 con el tema de la Suizo y sus vínculos con los Menem. Ahí me cuenta (Spagnuolo) que (“Lule”) se pelea con (la ministra Sandra) Pettovello porque él creía que ella operó esa nota y me cuenta que ‘Lule’ Menem pensaba que yo los había operado por tener vínculos con Spagnuolo. Entonces, yo le pregunto: '¿Cuál es el pedo con los Menem?' Y ahí me cuenta que se están choreando casi un palo por mes y me dice que creen que esa nota la operamos Spagnuolo y yo porque él se estaba quedando afuera”.

Cerimedo agrega en su declaración que “esto que cuenta respecto de Lule sí lo corroboré porque cuando fue Javier Milei al Congreso de la Nación para presentar el presupuesto, yo pedí para ir. Le pedí a dos diputados (Gabriel) Bornoroni y (César) Treffinger, que me dejen entrar; les pedí lugares. A lo que ambos me confirman que me dan el lugar uno para mí y otro para mi esposa. A las dos horas me llaman, esto es el día anterior al evento, y me dicen que no puedo asistir por una excusa que no recuerdo”.

“Le escribo a Javier Milei, y me dice que sí, que lo disculpe, que no había más lugar. Y obviamente me resultó extraño porque si el Presidente no tiene lugar estamos al horno. Ahí pensé que había algo más y uno de los diputados me confiesa el domingo -que me invita a tomar un café- que la bajada de línea para que yo no vaya era de ‘Lule’ Menem”.

Aunque no lo identificó, el diputado que le contó a Cerimedo que “Lule” no lo quería cerca de Milei no sería otro que el chubutese Treffinger.

