Un colectivo perdió el control y embistió a tres autos

El accidente ocurrió este lunes en el acceso a calle Sarmiento y provocó un corte total en el tránsito hacia el sur. No se registraron heridos graves.

Un accidente de tránsito ocurrido este lunes sobre la Ruta Nacional 3, en el acceso a calle Sarmiento, generó un corte total de la calzada en sentido norte-sur. El hecho involucró a un vehículo de transporte público que, según las primeras pericias, habría sufrido una falla en los frenos y terminó impactando contra tres autos particulares.

Uno de los vehículos, un Renault Fluence, terminó sobre la vereda tras el choque, a metros del Ministerio Público Fiscal cuyo acceso está por calle Abásolo. Su conductor fue trasladado al hospital para observación médica, aunque no presentaba lesiones de gravedad.

Desde la división de Tránsito confirmaron que se realizaron pruebas de alcoholemia a los cuatro conductores involucrados, todas con resultado negativo. No se reportaron peatones heridos.

El colectivo siniestrado fue detenido a la altura de la curva del Centro Cultural, mientras que los otros automóviles fueron removidos hacia un sector seguro con el fin de liberar parcialmente la vía.

En el lugar trabajaron inspectores de tránsito, personal de transporte y efectivos de la Policía Científica, que permanecen realizando peritajes para establecer las causas del siniestro y normalizar la circulación en la zona.