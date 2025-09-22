El Gobierno nacional oficializó cambios en el calendario de feriados que permitirán a los argentinos disfrutar de un fin de semana extra largo en noviembre.

Confirman un fin de semana XXL de cuatro días en noviembre

A través del Decreto 614/2025, se estableció que los feriados que caigan sábado o domingo podrán trasladarse al viernes anterior o al lunes posterior, una medida que busca potenciar el turismo interno.

Con esta modificación, noviembre tendrá un descanso extendido:

Viernes 21: feriado con fines turísticos.

Sábado 22 y domingo 23: fin de semana.

Lunes 24: Día de la Soberanía Nacional (trasladado del 20).

De esta manera, el penúltimo mes del año contará con un fin de semana de cuatro días consecutivos, lo que abre la posibilidad de escapadas y viajes en todo el país.

Además, la medida abre la puerta a un posible fin de semana largo en octubre. Como el Día del Respeto a la Diversidad Cultural cae domingo 12, el Gobierno podría trasladarlo al viernes 10 o al lunes 13, decisión que se definirá en las próximas semanas.

La Jefatura de Gabinete, a cargo de Guillermo Francos, será la autoridad responsable de aplicar estas modificaciones, que buscan dar previsibilidad al sector turístico y a los trabajadores para organizar sus descansos.