Intentaron rescatar a un detenido a piedrazos contra la policía

Un violento episodio se registró este domingo a la madrugada en Puerto Madryn, cuando un grupo de personas atacó a piedrazos un móvil policial para intentar rescatar a un joven detenido tras un operativo de control.

El hecho ocurrió pasadas las 2.30, cuando personal de la Seccional Segunda realizaba patrullajes preventivos y observó un vehículo detenido junto a una motocicleta encendida y sin luces. Al intentar identificar al conductor de la moto, este aceleró para evadir el control, impactó contra la puerta trasera del patrullero, perdió el control y cayó al suelo.

En ese momento, varias personas se acercaron desde distintos puntos del barrio con actitud hostil para liberar al motociclista. Los efectivos, superados en número, pidieron apoyo y finalmente los atacantes lograron llevarse al joven, aunque no pudieron rescatar la moto.

Minutos después, mientras se realizaban peritajes sobre el rodado, otro individuo se abalanzó contra un oficial intentando golpearlo. Fue reducido y detenido, lo que desató una lluvia de piedras desde viviendas cercanas, una de las cuales impactó en el móvil policial.

El agresor, identificado como A.E.A, de 24 años, quedó alojado en la comisaría y permanecerá detenido hasta la audiencia de control de detención. La policía investiga lo ocurrido y refuerza los operativos preventivos en la zona.