Manejaba borracho y volcó en la Yrigoyen

Tanto el conductor como su acompañante resultaron ilesos. El siniestro vial se registró este domingo a la madrugada en Yrigoyen y Gatica.

Dos jóvenes, un hombre y una mujer, protagonizaron un vuelco a bordo de un Renault Sandero y a pesar del grado de destrucción que sufrió el vehículo, lograron salir del habitáculo por sus propios medios.

El siniestro vial se produjo este domingo alrededor de las 6:20, en el sector de Yrigoyen y Gatica, en el barrio Industrial.

El conductor, 24 años, acompañado por una mujer, perdió el control de su Renault Sandero y terminó volcado.

Personal de Tránsito de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia acudió al lugar y constató que el conductor se hallaba en estado de ebriedad, lo que derivó en el secuestro del vehículo.

El automóvil dejó una marca de frenada de más de 50 metros antes de volcar, lo que presume que se habría desplazado a alta velocidad.