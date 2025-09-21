Trelew: reabren la investigación por la muerte de Nadina Nieto

La reciente incorporación de nuevas tecnologías permitiría profundizar las pericias en su teléfono celular. La joven fue hallada sin vida en enero de 2024, al interior de un automóvil, en un descampado de la periferia de Trelew.

El juez Marcelo Nieto Di Biase resolvió reabrir la investigación por la muerte de Nadina Nieto Velasco, la joven de 22 años hallada sin vida el 4 de enero de 2024 en las afueras de Trelew, en el interior de un vehículo.

El magistrado resolvió revocar el desistimiento fiscal respecto a una investigación vinculada a la muerte de la joven y remitió las actuaciones a la fiscal jefa de Trelew, con el objetivo de que analice la viabilidad de seguir la investigación del caso con nuevas herramientas tecnológicas.

El juez penal hizo lugar al planteo del abogado de la madre de la joven fallecida, quienes afirman que podría estarse ante el delito de facilitación del suicidio. Tras analizar los fundamentos de las partes, el juez dio cuenta que en su momento no se pudieron concretar una serie de pericias sobre el teléfono celular de la víctima pues “no se encontraba con un programa para obtener un mayor caudal de información de los teléfonos”. Así se recomendaba resguardar el equipo para futuras pesquisas, remarca un reporte de prensa de la Agencia de Comunicación Judicial.

La situación se modificó ahora, ya que en el marco otra investigación surgen que el Equipo Técnico Multidisciplinario de la Procuración General dispone de un nuevo software que “habilita la posibilidad de realizar una extracción mucho más completa y profunda sobre los teléfonos celulares secuestrados”.

El magistrado consideró “prudente, a fin de garantizar el derecho de la víctima a una investigación completa que satisfaga sus derechos garantizados por normas nacionales e internacionales, hacer lugar a la revocación del desistimiento fiscal, remitiendo las actuaciones a la fiscal general jefe, a fin de que en el marco de su competencia analice la viabilidad de proseguir con la investigación conforme lo expuesto precedentemente, en el marco de lo dispuesto en el artículo 44, tercer párrafo del CPP”.

Nadina Nieto Velasco fue encontrada muerta dentro de un auto, con un disparo en la cabeza. Según la información brindada por el Ministerio Público Fiscal, el arma utilizada era una pistola 9 milímetros que pertenecía a Bruno Sancci, un profesor de Historia que había sido docente de la joven en la secundaria y la acompañaba en su trayecto académico universitario. Dentro del vehículo se registraron tres disparos, pero aún no existen informes finales sobre la mecánica de la muerte ni sobre el análisis de las llamadas telefónicas de la víctima.

La familia de la víctima denunció que nunca se peritaron las cámaras de seguridad de la casa y del estudio del profesor Sancci, quien –según cuestionó la madre de Nadina– tampoco fue citado a declarar hasta el momento. Con esta resolución judicial, la causa vuelve a estar bajo análisis, y las nuevas herramientas tecnológicas podrían aportar elementos para esclarecer las circunstancias de la muerte.