Alrededor de trescientos jubilados y jubiladas de Caleta Olivia celebran este sábado su día en el gimnasio del barrio Mirador.

La tercera edad tiene su Jubi Fest en barrio Mirador

La denominada Jubi Fest es gratuita y fue organizada por la Secretaría de Relaciones Institucionales del municipio, contándose con la colaboración de varios gremios y comercios

Comenzó con un almuerzo en el que se sirvieron siete patas flameadas y luego se sortearon numerosos obsequios, pero además se programaron números artísticos y un baile popular.

El festejo preveía extenderse hasta avanzada la tarde y en el escenario se iban presentando sucesivamente dos grupos de danzas folclóricas, el grupo de rock tradicional Cactus y la banda de música cuartera y tropical Rompiendo Fronteras.

Vale señalar que en horas de la mañana se realizó un acto institucional en la plazoleta del Gorosito con la concurrencia de representantes de diferentes centros de jubilados.