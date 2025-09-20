El Patagonico
El Patagónico
  1.  |  Santa Cruz
  2.  |  CALETA OLIVIA
 - 
  • Facebook
  • Twitter
  • WattsApp
  • Telegram

La tercera edad tiene su Jubi Fest en barrio Mirador

Alrededor de trescientos jubilados y jubiladas de Caleta Olivia celebran este sábado su día en el gimnasio del barrio Mirador.

La denominada Jubi Fest es gratuita y fue organizada por la Secretaría de Relaciones Institucionales del municipio, contándose con la colaboración de varios gremios y comercios

Comenzó con un almuerzo en el que se sirvieron siete patas flameadas y luego se sortearon numerosos obsequios, pero además se programaron números artísticos y un baile popular.

El festejo preveía extenderse hasta avanzada la tarde y en el escenario se iban presentando sucesivamente dos grupos de danzas folclóricas, el grupo de rock tradicional Cactus y la banda de música cuartera y tropical Rompiendo Fronteras.

Vale señalar que en horas de la mañana se realizó un acto institucional en la plazoleta del Gorosito con la concurrencia de representantes de diferentes centros de jubilados.

Imagen de WhatsApp 2025-09-20 a las 15.41.12_c01f25fe

Fuente:

Notas Relacionadas

Dejá tu comentario

Las Más Leídas del Patagónico