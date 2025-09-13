El operativo se realizó en una vivienda del barrio Sismográfica. Fue ordenado por el Juzgado de Instrucción N° 2 de Caleta Olivia. Como resultado secuestraron un teléfono celular que será peritado.

Allanaron en Comodoro por una causa de estafa en Santa Cruz

Un procedimiento judicial realizado en Comodoro Rivadavia, por una denuncia de estafa radicada en Caleta Olivia, arrojó resultados positivos.

Personal de la División de Investigaciones(DDI) con asiento en Caleta Olivia, dependiente del Departamento de Investigaciones y Delito Organizado Zona Norte de la Policía de Santa Cruz, llevó adelante el viernes un allanamiento en un domicilio de la calle Cerro Tres Botellas al 200, en el barrio Sismográfica, en Kilómetro 3.

La medida se concretó en cumplimiento de una orden emitida por el Juzgado de Instrucción N° 2 de Caleta Olivia, a cargo de Marcos Pérez Soruco, en una causa caratulada como “S/ denuncia de estafa”.

El procedimiento culminó con el secuestro de un teléfono celular, cuyo contenido será analizado. La diligencia contó con el acompañamiento de efectivos de la División de Investigaciones de Comodoro Rivadavia, dependiente de la Policía del Chubut.