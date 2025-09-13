El siniestro ocurrió en la rotonda que conecta las rutas 3 y 26. El vehículo era conducido por un hombre de 40 años que viajaba con dos jóvenes.

Volcó un Corsa en la rotonda a Rada Tilly: los tres ocupantes salieron ilesos

Un accidente de tránsito se registró este viernes por la noche en la zona sur de Comodoro Rivadavia, cuando un Chevrolet Corsa volcó en la rotonda que une la Ruta Nacional N°3 con la N°26.

El siniestro ocurrió alrededor de las 20:40 y generó un importante despliegue de personal policial y de emergencias. El vehículo era conducido por J.A.M., de 40 años, quien viajaba acompañado por dos jóvenes, V.C.N., de 17 años, y R.M., de 18.

A pesar del vuelco, los tres ocupantes resultaron ilesos y fueron atendidos en el lugar por personal médico de EMEC, que constató que no presentaban lesiones.

Ante la posibilidad de un derrame de combustible, se solicitó la intervención de Bomberos Voluntarios de Comodoro Rivadavia, quienes trabajaron en la zona para asegurar el área y prevenir riesgos mayores.