Vuelco de un camión provocó importantes demoras en ruta 3 y 26

El siniestro ocurrió durante la tarde del miércoles en uno de los accesos más transitados de la ciudad. El transporte público y los automovilistas que se dirigían desde Rada Tilly hacia Comodoro sufrieron serias demoras.

La tarde de este miércoles se vio interrumpida por un fuerte accidente vial en la rotonda que conecta las rutas nacionales 3 y 26, donde un camión de gran porte volcó y ocasionó un extenso congestionamiento vehicular en la zona.

El siniestro se produjo pasadas las 15:00 y afectó especialmente a quienes circulaban desde Rada Tilly hacia Comodoro Rivadavia. En ese sector, los vehículos avanzaban con grandes dificultades para atravesar la rotonda, lo que generó largas filas y demoras en la circulación.

El impacto también alcanzó al transporte público: la empresa Expreso Rada Tilly informó que sus recorridos registraron retrasos debido al vuelco. “Estimados pasajeros, se registrarán demoras en el servicio debido al vuelco de un camión de gran porte en la rotonda de ruta 3 y ruta 26. Disculpen la demora”, comunicó a través de sus canales oficiales.

Personal de tránsito y de las fuerzas de seguridad trabajaron en el lugar para ordenar el paso de los vehículos y garantizar la seguridad, mientras se avanzaba con las tareas para remover el camión siniestrado.