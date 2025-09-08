Cinco heridos por triple choque en la Ruta 12

Una errónea maniobra de sobrepaso fue la causa de un triple choque que se registró el domingo en la Ruta Provincial Nº 12, entre Caleta Olivia y Cañadón Seco, con un saldo de cinco heridos.

El informe suministrado por la División de Comunicaciones de la Policía de Santa Cruz reporta que el accidente vial ocurrió alrededor de las 14:00, a unos 5 kilómetros de la ciudad del Gorosito y demando la urgente intervención de personal de las Comisarias Segunda, Tercera, Bomberos y equipos de emergencia sanitaria del Hospital Zonal.

En el siniestro se vieron involucrados tres vehículos: una camioneta Toyota Hilux, en la que viajaban dos ocupantes; un automóvil Volkswagen Gol Trend, color rojo, con dos ocupantes; y una camioneta Ford F-100, color gris, en la que se trasladaban tres personas, la cual terminó volcando.

Como consecuencia del hecho, cinco personas fueron trasladadas al nosocomio local para su asistencia médica, de las cuales tres quedaron en observación, mientras que el resto de los involucrados no presentó lesiones de consideración.

De acuerdo a las primeras pericias y testimonios recogidos en el lugar, el accidente se habría originado durante una maniobra de sobrepaso, no precisándose cuál de los vehículos la realizó.

Personal de Accidentología Vial, efectuó las pericias correspondientes y se realizaron los test de alcoholemia a los conductores, los cuales arrojaron resultados negativos.

Por disposición del Juzgado de Instrucción de turno de Caleta Olivia, se procedió al secuestro preventivo de los vehículos involucrados a fin de continuar con las diligencias de rigor.