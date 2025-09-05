Una picada nocturna terminó en choque y vuelco

Los conductores resultaron ilesos y solo un acompañante fue trasladado al hospital por precaución. Fue en Yrigoyen y Ramos Mejía.

Un nuevo siniestro vial se registró este viernes alrededor de las 2 de la madrugada en Comodoro Rivadavia, a apenas 100 metros del lugar donde la semana pasada falleció una mujer tras un choque. En esta ocasión, no hubo víctimas fatales.

El hecho ocurrió en la intersección de Avenida Hipólito Yrigoyen y Ramos Mejía, donde un Ford Focus y un Volkswagen Gol Trend impactaron tras una presunta picada. Al lugar acudieron efectivos policiales y personal de emergencias médicas.

Los conductores de ambos rodados resultaron ilesos, mientras que un acompañante sufrió dolencias en una mano y fue trasladado de manera preventiva al hospital, aunque se descartaron lesiones de gravedad.

Se constató la documentación de los vehículos y se realizaron test de alcoholemia a los automovilistas, los cuales dieron resultado negativo. Los dos autos fueron secuestrados de manera preventiva, mientras personal de Criminalística llevó a cabo las pericias correspondientes.