Un adolescente robó un auto y chocó en pleno Centro

Un adolescente de 15 años provocó un fuerte choque esta madrugada sobre la intersección de 25 de Mayo y Ducos. Minutos antes, había robado un Chevrolet Corsa. Fue llevado a la comisaría a la espera de sus padres.

Sucedió sobre la 01:00 de este jueves, cuando efectivos de la Seccional Primera fueron alertados por un accidente vehicular, entre un Chevrolet Corsa y una Ford Transit, en la intersección de 25 de Mayo y Ducos.

Los uniformados descubrieron que el Corsa tenía los cables de encendido cortados y el conductor, un adolescente de 15 años, no llevaba la documentación del mismo. Es que minutos antes había sustraído el automóvil que se encontraba estacionado en calle Huergo y España, según informaron de manera oficial.

El menor fue trasladado a la dependencia policial por robo de automotor en grado de tentativa y poco después recuperaría la libertad cuando llegaron los padres. Intervino Asesoría de Familia.