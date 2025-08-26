Quedó en libertad el joven acusado por la muerte de Mayra Remolcoy

El juez Miguel Caviglia resolvió otorgar la libertad al conductor de 19 años que manejaba el Volkswagen Gol en el que viajaban ocho personas y que el lunes protagonizó un accidente fatal.

En una audiencia realizada este martes en los Tribunales de Comodoro Rivadavia, el juez Miguel Caviglia dispuso la libertad del joven de 19 años que conducía el Volkswagen Gol involucrado en el choque que costó la vida a Mayra Alejandra Remolcoy, de 36 años y madre de dos hijos. Al mismo tiempo, se formalizó la apertura de una investigación con un plazo de seis meses por el delito de homicidio culposo agravado.

El accidente ocurrió el lunes a las 5:55, cuando el vehículo en el que viajaban ocho personas impactó contra un Fiat Siena en la colectora de avenida Yrigoyen, a la altura de Diarco. Según relató la fiscal Verona Dagotto, el conductor del Gol, identificado como Genaro Ortiz, habría cruzado el semáforo en rojo al intentar tomar la avenida Juan B. Justo, momento en que fue embestido por el Siena conducido por Lucas Sosa.

Como consecuencia del impacto, Remolcoy falleció en el lugar producto de múltiples traumatismos, mientras que los demás ocupantes sufrieron lesiones leves. La fiscal sostuvo que la maniobra imprudente de Ortiz configura la figura de homicidio culposo, agravado por violar la señalización semafórica, delito que prevé una pena mínima de tres años de prisión.

Dagotto aclaró que no existen riesgos procesales que justifiquen la prisión preventiva, ya que el imputado se quedó en el lugar del accidente, accedió a la extracción de sangre y fijó domicilio. Por ese motivo, solicitó su libertad durante el desarrollo de la investigación.

En tanto, la defensora Alicia Dramecino cuestionó la acusación y la calificación legal, al considerar que no hay pruebas suficientes que acrediten que su asistido cruzó con la luz roja. Además, señaló que la cámara de seguridad presentada por Fiscalía no enfoca el semáforo y que los tiempos de coordinación deberían ser analizados por peritos. “Imputar homicidio culposo agravado en esta instancia es prematuro”, remarcó la abogada, quien también planteó que el Fiat Siena podría haber circulado a gran velocidad.

La investigación continuará bajo la calificación de homicidio culposo agravado y lesiones leves para el resto de los ocupantes del vehículo, mientras se esperan pericias técnicas y testimoniales que permitan esclarecer las circunstancias exactas del siniestro.