Murieron tres miembros de una familia de Comodoro

Fue como consecuencia de un accidente registrado en cercanías de Pehuajó. El auto en que viajaban chocó contra un camión. Los fallecidos son un hombre y sus dos hijos. Una mujer, madre de los niños que murieron, fue trasladada grave a un hospital.

Tres de los cuatro integrantes de una familia de Comodoro Rivadavia fallecieron en un accidente vehicular. Fue como consecuencia del choque entre un camión Iveco y un automóvil Fiat Argo en el kilómetro 389,5 de la ruta Nacional 5.

El siniestro vial sucedió este sábado e intervino en el lugar la Policía de Seguridad de Pehuajó, ya que el choque tuvo lugar en inmediaciones de la localidad de Francisco Madero.

De acuerdo con información suministrada por personal policial, en el automóvil viajaba una familia de Comodoro Rivadavia integrada por cuatro personas, un hombre de 40 años, una mujer de 35 y sus dos hijos menores de edad.

Mientras, el camión era conducido por un hombre de 29 años, oriundo de Saladillo, que resultó ileso.

Los tres fallecidos son el hombre y sus dos hijos. En tanto, la mujer fue trasladada al hospital Dr. Juan Carlos Aramburu con lesiones graves.

Según informó el diario La Mañana, el violento impacto derivó en que el camión se incendiara, produciéndose su destrucción total.

Las personas fallecidas murieron de manera instantánea como resultado del impacto.

Efectivos del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Francisco Madero se ocuparon de las tareas de extinción de las llamas.