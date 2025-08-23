Sucedió en Km 8. Los ladrones abandonaron el coche en Restinga Alí, pero fueron detenidos.

Dejó la llave puesta en su auto y se lo robaron

Pasadas las 15:20 de este sábado, la Policía de Comodoro Rivadavia recibió un llamado telefónico. Se trataba de un damnificado refiriendo que al momento de dejar estacionado su vehículo Renault con llave colocada e ingresar a comprar a un local comercial ubicado en la avenida Nahuel Huapi y Margarita Reales, de Km 8, se lo robaron.

Momentos después se recibió otro llamado telefónico que refería que dos hombres habían dejado abandonado un auto de esas características en Restinga Alí, sobre la calle Ricardo Palma.

Los sospechosos habían escapado hacia la calle Código 2866 donde personal policial que realizaba un rastrillaje logró detenerlos para que sean puestos a disposición de la Justicia Penal.