Ratifican preventiva para el acusado de matar a su hermano

Luis Francisco Álvarez continuará detenido por tres meses, o hasta la audiencia preliminar. Está acusado de asesinar de un disparo en la cabeza a su hermano Fabián.

El pasado viernes se realizó una nueva audiencia de revisión de la prisión preventiva que cumple Luis Francisco Álvarez, imputado por el homicidio de su hermano Fabián. El Ministerio Público Fiscal, representado por el funcionario Alan Larrué, solicitó que se mantenga la medida de coerción hasta la audiencia preliminar. La defensa, a cargo de la defensora pública María Cristina Sadino, no presentó objeciones.

En este contexto, el juez penal Mariano Nicosia resolvió prorrogar la prisión preventiva de Álvarez por el término de tres meses o hasta la celebración de la audiencia preliminar (lo que ocurra primero). La resolución se basó en la existencia de peligros procesales de fuga y entorpecimiento de la investigación.

SIN MOTIVO APARENTE

Según la acusación fiscal, el hecho ocurrió el 23 de febrero de 2025, cerca de las 3:25, en una vivienda ubicada en calle Huergo al 4500. Esa madrugada, Álvarez compartía bebidas alcohólicas junto a sus hermanos y un primo, cuando sin motivo aparente extrajo un arma de fuego tipo pistola y disparó contra la cabeza de su hermano Fabián, quien se encontraba sentado en un sofá.

La víctima fue trasladada al Hospital Regional, donde llegó sin vida. La autopsia determinó que la causa del deceso fue un traumatismo encéfalo craneano provocado por una herida de arma de fuego. Tras el ataque, el imputado huyó del lugar.

La fiscalía sostuvo que durante la investigación se reunieron pruebas que fortalecen la hipótesis acusatoria y acreditan la autoría dolosa de Álvarez. Asimismo, destacó que el imputado posee antecedentes penales por robo agravado con uso de arma de fuego, lo que refuerza el peligro de fuga. También remarcó el riesgo de entorpecimiento, dado que los principales testigos son familiares directos del acusado y de la víctima.

Por su parte, la defensa argumentó que, si bien se reconoce la vigencia del principio de inocencia, no cuenta con un domicilio alternativo para ofrecer como medida sustitutiva a la prisión preventiva.

Con estos fundamentos, la Justicia decidió que Álvarez permanezca detenido hasta la próxima instancia judicial.